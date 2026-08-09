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Stadthäuser in Pescara, Italien

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Reihenhaus 13 zimmer in Montesilvano, Italien
Reihenhaus 13 zimmer
Montesilvano, Italien
Zimmer 13
Fläche 300 m²
Villa ab 2020 nie bewohnt mit 17 m2 Land. Kellergeschoss mit Keller und Bad. Erdgeschoss mit…
$639,443
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Reihenhaus 11 zimmer in Moscufo, Italien
Reihenhaus 11 zimmer
Moscufo, Italien
Zimmer 11
Fläche 250 m²
Kürzlich gebaute Villa mit Lager (Tavern) von 1.000 m2 auf zwei Ebenen (500+500) Land von 2,…
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