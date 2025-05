Wohnquartier Charmant duplex avec vue sur le parc a baka - jerusalem immobilier 026786595

Entdecken Sie eine einzigartige Lebenserfahrung im Herzen von Baka, Jerusalem. Diese Duplex eingebettet in einem kleinen Steingebäude, rötet Komfort und Bequemlichkeit. Mit 2 Etagen, einem Aufzug und ruhiger Ruhe bietet diese Unterkunft einen zeitlosen Charme. Highlights der Unterkunft: Lage: Das Hotel liegt in der gesuchten Gegend von Baka, diese Duplex ist perfekt positioniert, um das Beste des Stadtlebens zu genießen, während von Grün und Parks umgeben. Der Park, aber auch mehrere Synagogen (die Yedidia-Gemeinschaft für die Anglos, Kol Sasson mit einem Studienzentrum, Emouna oder Guedalia), Kindergärten und gute Schulen (Efrata), das Gemeindezentrum von Baka und seine sportlichen Aktivitäten für Jung und Alt, sowie das Hadar Einkaufszentrum, das Talpiot-Chalandisegebiet und alle Supermarschen. Gut bedient von vielen Bussen, in der Nähe der Wanderung, die zum Alten Bahnhof führt, wirklich eine ideale Lage. Blick auf den Park: Tauchen Sie ein in die Schönheit der Natur mit herrlichem Blick auf den angrenzenden Park vom Komfort Ihres eigenen Hauses. Smarte Ausstattung: Die untere Ebene beherbergt ein komfortables und helles Wohnzimmer mit direktem Zugang zu einem Balkon, der zur Entspannung förderlich ist und sogar eine traditionelle Soccah, einen Essbereich, eine große Küche, ein komfortables Zimmer mit einem Badezimmer aufnehmen kann. Gehen Sie auf die obere Ebene, wo Sie Zimmer finden, die Vielseitigkeit für eine wachsende Familie oder für die Gäste, sowie zwei komplette Badezimmer bieten. Komfort: Genießen Sie ganzjährig Komfort mit absoluter Ruhe, außergewöhnlicher Leuchtstoff, Gasheizung und kompletter Klimaanlage während der gesamten Residenz. Park- und Lagerlösung: ein großer Kasten überdachter Parkplatz erlaubt es nicht nur, Ihr Auto in Schutz vor Sonne und Kälte zu parken, sondern auch, um nach unten einen bequemen Kellerbereich für einen zusätzlichen Stauraum zu bringen, so dass Sie Ihre Wohnräume ohne Stau halten, Gönnen Sie sich das Duplex-Lebenserlebnis, wo die pastorale Lage dem klassischen Charme entspricht. Dieses schöne Anwesen ist die beste Gelegenheit für eine Familie in dieser komfortablen Nachbarschaft zu leben. Die Wohnung ist auch zur Miete 3 Monate ab 1. April zu einem Preis von 7500 Schekeln pro Monat. Organisieren Sie heute einen Besuch, um die Gelegenheit zu nutzen, eine schöne Duplex im Herzen von Baka zu besitzen. Kontaktieren Sie uns unter 026786595, um Ihren privaten Besuch zu planen.