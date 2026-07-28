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Wohnimmobilien in Bnei Berak, Israel

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 5 zimmer in Bnei Berak, Israel
Wohnung 5 zimmer
Bnei Berak, Israel
Zimmer 5
Fläche 150 m²
Bezug: BK 100 Bezirk: gegenüber dem Hayarkon Park und Ramat Hahayal und 5 Minuten vom Tel Av…
$1,28M
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