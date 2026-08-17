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Gewerbeimmobilien in Komitat Győr-Moson-Sopron, Ungarn

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5 immobilienobjekte total found
Hotel 225 m² in Osli, Ungarn
Hotel 225 m²
Osli, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 225 m²
Dieser Erholungs- und Veranstaltungspark befindet sich in einer der malerischsten Ecken West…
$3,60M
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Geschäft 3 952 m² in Gschirnau, Ungarn
Geschäft 3 952 m²
Gschirnau, Ungarn
Fläche 3 952 m²
Etagenzahl 2
Allgemeine Informationen Ein operatives Einkaufszentrum in Westungarn wird zum Verkauf angeb…
$3,48M
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Gewerbefläche 4 177 m² in Gschirnau, Ungarn
Gewerbefläche 4 177 m²
Gschirnau, Ungarn
Fläche 4 177 m²
Etagenzahl 2
Angebot zum Verkauf ein vielfältiges Portfolio an Immobilien in Westungarn, nahe der Grenze …
$6,71M
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Gewerbefläche 1 886 000 m² in Kövesd, Ungarn
Gewerbefläche 1 886 000 m²
Kövesd, Ungarn
Fläche 1 886 000 m²
Die Sand- und Kiesgruben befinden sich in Zala County, 10 km von der Autobahnausfahrt M85 un…
$24,94M
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Hotel 860 m² in Ödenburg, Ungarn
Hotel 860 m²
Ödenburg, Ungarn
Fläche 860 m²
Ein kleines Hotel steht zum Verkauf in 9027 Györ. Das 2001 erbaute Hotel verfügt über 13 Zim…
$1,28M
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