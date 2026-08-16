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Duplexes in Regionalbezirk Athen-Süd, Griechenland

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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Stockwerk 1/6
Eine beeindruckende Maisonette, die sich derzeit im Umbau befindet und einen großzügigen Inn…
$932,687
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