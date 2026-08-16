Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Athen-Süd
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Regionalbezirk Athen-Süd, Griechenland

;
gewerbeimmobilien
4
4 immobilienobjekte total found
Hotel 2 200 m² in Municipality of Glyfada, Griechenland
Hotel 2 200 m²
Municipality of Glyfada, Griechenland
Fläche 2 200 m²
Lage: Glyfada ( Südliche Vororte ) Im Zentrum der athenischen Riviera, nur einen Atemzug vom…
$35,42M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 4 022 m² in Municipality of Kallithea, Griechenland
Hotel 4 022 m²
Municipality of Kallithea, Griechenland
Fläche 4 022 m²
In Athen wird ein Hotel mit einer Gesamtfläche von 4.022 m² in insgesamt 84 Zimmern zum Verk…
$29,52M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 4 000 m² in Municipality of Kallithea, Griechenland
Hotel 4 000 m²
Municipality of Kallithea, Griechenland
Fläche 4 000 m²
Zu verkaufen Hotel von 4000 Quadratmetern in Athen. Das Hotel hat eine Ebene. Zum Verkauf st…
$29,52M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 000 m² in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Hotel 1 000 m²
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Wir bieten zum Verkauf ein Hotel in Athen mit einer Gesamtfläche von 1.000 qm an. Der Keller…
$3,54M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen