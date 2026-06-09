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Eigentumswohnungen in Regionalbezirk Athen-Zentrum, Griechenland

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Condo 1 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Condo 1 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
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$299,817
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