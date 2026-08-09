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Hotels in Nea Kallikrateia, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Hotel 1 100 m² in Nea Kallikrateia, Griechenland
Hotel 1 100 m²
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 37
Anzahl der Badezimmer 40
Fläche 1 100 m²
Objekt-Code: HPS4757 - Hotel FOR SALE in Kallikrateia Nea Kallikrateia für € 1.650.000 . Die…
$1,90M
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