Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Kavala
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in Regionalbezirk Kavala, Griechenland

Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus in Ofrynio Strand, Griechenland
TOP TOP
Doppelhaus
Ofrynio Strand, Griechenland
Etagenzahl 2
Maisonette in Kavala 129 m² – Neubau – 4 Schlafzimmer, 4 Badezimmer – 2 Etagen – Meernähe – …
$132,684
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Kavala, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen