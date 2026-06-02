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Stadthäuser am Meer in Uusimaa, Finnland

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Reihenhaus 3 zimmer in Porvoo sub region, Finnland
Reihenhaus 3 zimmer
Porvoo sub region, Finnland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Etagenzahl 2
Semidetached houses - special price offer from the finnish developer  We build houses in …
$266,904
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