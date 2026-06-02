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Stadthäuser in Uusimaa, Finnland

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Helsinki
12
Espoo
6
Verwaltungsgemeinschaft Helsinki
54
Vantaa
19
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72 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Porvoo sub region, Finnland
Reihenhaus
Porvoo sub region, Finnland
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Reihenhaus in Tuusula, Finnland
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Tuusula, Finnland
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Reihenhaus in Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
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Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
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Reihenhaus in Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
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Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
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Reihenhaus in Kerkkoo, Finnland
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Kerkkoo, Finnland
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Reihenhaus in Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
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Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
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Reihenhaus in Porvoo sub region, Finnland
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Porvoo sub region, Finnland
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Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
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Reihenhaus in Mossakrog, Finnland
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Mossakrog, Finnland
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Reihenhaus in Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
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Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
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Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
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Reihenhaus in Hyvinkaa, Finnland
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Hyvinkaa, Finnland
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Reihenhaus in Nurmijarvi, Finnland
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Nurmijarvi, Finnland
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Reihenhaus in Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
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Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
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Reihenhaus in Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
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Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
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Reihenhaus in Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
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Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
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Reihenhaus in Mossakrog, Finnland
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Mossakrog, Finnland
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Reihenhaus in Jarvenpaa, Finnland
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Jarvenpaa, Finnland
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Reihenhaus in Mantsala, Finnland
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Mantsala, Finnland
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Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
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Mossakrog, Finnland
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Reihenhaus in Kirkkonummi, Finnland
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Kirkkonummi, Finnland
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Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
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Reihenhaus in Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
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Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
1-Level Qualität neue Terrassengehäuse am Ende der Straße. Eigene Grundstücksgrenzen am Park…
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Reihenhaus in Siuntio, Finnland
Reihenhaus
Siuntio, Finnland
Selten angeboten ist ein neues 1-Level-Dreieck in der Nähe des Zentrums von Siuntio. Siuntio…
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Reihenhaus in Porvoo sub region, Finnland
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Porvoo sub region, Finnland
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