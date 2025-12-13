  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Ruokolahti
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Ruokolahti, Finnland

Festland-Finnland
5
Uusimaa
3
Porvoo sub region
3
Porvoo
3
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Hüttendorf Amazing land plot with luxury specious villa
Hüttendorf Amazing land plot with luxury specious villa
Hüttendorf Amazing land plot with luxury specious villa
Hüttendorf Amazing land plot with luxury specious villa
Hüttendorf Amazing land plot with luxury specious villa
Hüttendorf Amazing land plot with luxury specious villa
Hüttendorf Amazing land plot with luxury specious villa
Ruokolahti, Finnland
von
$59,774
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Am besten verfügbar 4 Grundstücke direkt am Strand von Saimaa jeweils 5000m2 mit dem Bau auf jeweils 200m2 Ab 2007 sind wir Baufirma in Finnland Weitere Informationen auf unserer Website: https://invest-finland.fi/#about
Bauherr
Stoi Fin
Eine Anfrage stellen
Villa New directly on Saimaa beach
Villa New directly on Saimaa beach
Villa New directly on Saimaa beach
Villa New directly on Saimaa beach
Villa New directly on Saimaa beach
Villa New directly on Saimaa beach
Villa New directly on Saimaa beach
Ruokolahti, Finnland
von
$59,774
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Wir bauen neue Villen und wählen ein Grundstück direkt am Saimaa-See aus, um zu schwimmen und einen Pier für das eigene Boot zu haben. Grundstücke sind von 1100-2500m3  Hier können wir jedes Haus innerhalb einer Grenze von bis zu 250m2-300m2 bauen Wir haben in unserem Portfolio ein Proj…
Bauherr
Stoi Fin
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen