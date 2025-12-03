  1. Realting.com
Neubau Häuser in Porvoo sub region, Finnland

Porvoo
3
Villa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Villa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Porvoo sub region, Finnland
von
$268,981
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 99 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neues Projekt im skandinavischen Stil für Investoren, die in der Nähe des pulsierenden Helsinki und der internationalen Flugverbindungen ( Helsinki Hub ) sein möchten Und parallel wollen Sie an einem ganz natürlichen, sauberen und malerischen Ort sein Bestehend aus 10 Häusern – Einzelvil…
Bauherr
Stoi Fin
Villa New with Scandinavian design near Helsinki
Porvoo sub region, Finnland
von
$475,472
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Individuelle Villa mit einzigartigem Design im skandinavischen Stil: - Nicht weit vom lebhaften Standort Helsinki und dem internationalen Flugverkehr ( Helsinki ) entfernt - Und parallel an den Ufern des Finnischen Meerbusens, umgeben von Wäldern und Seen  Zum Strand ( Finnischer Me…
Bauherr
Stoi Fin
Villa Individual villa compact luxury for reasonable
Porvoo sub region, Finnland
von
$475,472
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Neue Investition, Konstitution bald beginnen. Opportuitiver Preis.  Nur ein erstaunliches und einzigartiges Grundstück mit einer luxuriösen, fadenscheinigen Villa, die nach Kundenwunsch angepasst werden muss Ab 2007 sind wir Baufirma Invest-Finland.fi in Finnland.
Bauherr
Stoi Fin
