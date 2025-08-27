Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Posio
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Posio, Finnland

2 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Ahola, Finnland
Haus 6 zimmer
Ahola, Finnland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/1
Posio ist von atemberaubenden Landschaften umgeben und ist ein schönes und persönliches Zuha…
$108,326
Ferienhaus 5 zimmer in Posio, Finnland
Ferienhaus 5 zimmer
Posio, Finnland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Stockwerk 1/1
Dieses schöne Ferienhaus braucht einen neuen Besitzer. Dieses gehobene Anwesen befindet sich…
$589,522
