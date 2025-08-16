Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Pirkanmaa, Finnland

Tampere sub region
4
4 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 26 m² in Tampere sub region, Finnland
Gewerbefläche 26 m²
Tampere sub region, Finnland
Fläche 26 m²
Stockwerk 1/1
Kontaktieren Sie den Vertreter von Habita, um weitere Informationen über diese Einrichtung z…
$50,897
Büro 252 m² in Vaihmala, Finnland
Büro 252 m²
Vaihmala, Finnland
Fläche 252 m²
Stockwerk 1/3
Kontaktieren Sie Ihren Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Immobilie
$116,260
Produktion 599 m² in Nokia, Finnland
Produktion 599 m²
Nokia, Finnland
Fläche 599 m²
Stockwerk 1/1
Kontaktieren Sie den Vertreter von Habita, um weitere Informationen über diese Einrichtung z…
$409,117
Büro 26 m² in Tampere sub region, Finnland
Büro 26 m²
Tampere sub region, Finnland
Fläche 26 m²
Stockwerk 1/5
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Immobilie
$103,888
