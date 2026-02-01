Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Oulu
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Oulu, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 94 m² in Oulu sub region, Finnland
Gewerbefläche 94 m²
Oulu sub region, Finnland
Fläche 94 m²
Stockwerk -1/5
Eine einzigartige Gelegenheit! Nur wenige Schritte vom Stadtzentrum auf Isokatu, ein vielsei…
$115,470
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
