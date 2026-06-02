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Stadthäuser in Nordösterbotten, Finnland

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Oulu sub region
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19 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Oulu sub region, Finnland
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Oulu sub region, Finnland
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Oulu sub region, Finnland
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Reihenhaus in Oulu sub region, Finnland
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Oulu sub region, Finnland
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Reihenhaus in Kempele, Finnland
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Kempele, Finnland
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Reihenhaus in Kempele, Finnland
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Kempele, Finnland
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Reihenhaus in Oulu sub region, Finnland
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Willkommen in dieser gemütlichen und gepflegten Stadthaus-End-Wohnung in Musto-Jaakontie zu …
$196,573
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Reihenhaus in Martinniemi, Finnland
Reihenhaus
Martinniemi, Finnland
Zum Verkauf: eine renovierte und gemütliche Ein-Zimmer-Wohnung in der ruhigen Martinniemi Ge…
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Reihenhaus in Paavola, Finnland
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Paavola, Finnland
Ein terrassenförmiges Anwesen in der Geothermieheizung, das im Jahr 2019 fertiggestellt wurd…
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Reihenhaus in Raahe, Finnland
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Raahe, Finnland
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Reihenhaus in Oulu sub region, Finnland
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Oulu sub region, Finnland
In Kaijonranta starten die besten Outdoor-Erholungsgebiete der Stadt direkt vor Ihrer Haustü…
$132,600
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Reihenhaus in Oulunsalo, Finnland
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Reihenhaus in Raahe, Finnland
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