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Wohnungen am Meer in Loviisa sub region, Finnland

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Loviisa
4
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Garnison, Finnland
Wohnung 2 zimmer
Garnison, Finnland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/3
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$68,333
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Immobilienangaben in Loviisa sub region, Finnland

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