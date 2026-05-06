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Häuser mit Garage in Lappland, Finnland

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Kemi Tornio sub region
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Tornio
24
Fell Lapland sub region
16
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1 immobilienobjekt total found
Haus 2 zimmer in Inari, Finnland
UP UP
Haus 2 zimmer
Inari, Finnland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 12 100 m²
Etagenzahl 1
Dieses außergewöhnliche Anwesen bietet eine seltene Gelegenheit, friedliches Leben im Herzen…
$245,256
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Eigenschaftstypen in Lappland

villen
cottages

Immobilienangaben in Lappland, Finnland

mit Terrasse
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
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