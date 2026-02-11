Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Central Karelia
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Produktion

Betriebsgebäude in Central Karelia, Finnland

Produktion Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Produktion 1 150 m² in Kitee, Finnland
Produktion 1 150 m²
Kitee, Finnland
Fläche 1 150 m²
Stockwerk 1/1
Kontaktieren Sie den Vertreter von Habita, um weitere Informationen über diese Einrichtung z…
$134,720
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen