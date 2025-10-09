Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Kemi-Tornio sub-region
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Kemi Tornio sub region, Finnland

Tornio
25
Kemi
15
Tervola
10
Keminmaa
6
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 1 zimmer in Tornio, Finnland
Ferienhaus 1 zimmer
Tornio, Finnland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 1/1
Are you looking for a cottage that combines authentic cabin atmosphere, proximity to the sea…
$35,190
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Kemi Tornio sub region

cottages

Immobilienangaben in Kemi Tornio sub region, Finnland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen