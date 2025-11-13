Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Terrasse in Kemi Tornio sub region, Finnland

Tornio
25
Kemi
19
Tervola
9
Keminmaa
8
3 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Kemi, Finnland
Haus 3 zimmer
Kemi, Finnland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Stockwerk 1/2
$62,666
Haus 5 zimmer in Keminmaa, Finnland
Haus 5 zimmer
Keminmaa, Finnland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 175 m²
Stockwerk 2/2
$218,662
Haus 6 zimmer in Tornio, Finnland
Haus 6 zimmer
Tornio, Finnland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 181 m²
Stockwerk 1/3
$195,930
