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Häuser mit Garage in Kemi Tornio sub region, Finnland

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Tornio
25
Kemi
21
Keminmaa
9
Tervola
8
1 immobilienobjekt total found
Haus 9 zimmer in Kemi, Finnland
UP UP
Haus 9 zimmer
Kemi, Finnland
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Zum Verkauf: ein 1952 Holzfamilienhaus in Kemi, Finnisch Lappland - drei Generationen, jetzt…
$65,878
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Eigenschaftstypen in Kemi Tornio sub region

cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Kemi Tornio sub region, Finnland

mit Garten
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