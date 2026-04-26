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Wohnimmobilien in Joutsa sub region, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Joutsa, Finnland
Villa 6 zimmer
Joutsa, Finnland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Stockwerk 1/2
Eine prestigeträchtige Luxusvilla am Ufer des Sees Suontee in Joutsa. Eine Eigenschaft für d…
$793,972
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