Häuser mit Terrasse in Joensuu sub region, Finnland

Ilomantsi
3
1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Kaisakanlahti, Finnland
Haus 6 zimmer
Kaisakanlahti, Finnland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 211 m²
Stockwerk 1/2
Großes freistehendes Haus und Flur in Kulho 10 Autominuten vom Zentrum von Joensuu entfernt …
$382,879
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
