Häuser in Ilomantsi, Finnland

2 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Ilomantsi, Finnland
Haus 5 zimmer
Ilomantsi, Finnland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Stockwerk 1/3
Willkommen in Ilomants - die Ruhe der Natur und Ihren eigenen Strand. Dieses gut gepflegte, …
$279,150
Villa 3 zimmer in Ilomantsi, Finnland
Villa 3 zimmer
Ilomantsi, Finnland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 1/1
Ferienwohnung für ganzjährige Nutzung am Ufer des Sees Nuorajärvi! Das 2008 erbaute Haus Po…
$197,290
