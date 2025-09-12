Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Southern Pirkanmaa
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Häuser am See in Southern Pirkanmaa, Finnland

Valkeakoski
12
Urjala
3
2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 zimmer in Urjalankyla, Finnland
Ferienhaus 3 zimmer
Urjalankyla, Finnland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 1/1
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$468,537
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Urjala, Finnland
Haus 3 zimmer
Urjala, Finnland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 1/1
Wie klingt ein Haus am See? 2022 fertigte Komplex am Ufer des Rutajärvi. Das Anwesen wurde v…
$468,537
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Southern Pirkanmaa, Finnland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen