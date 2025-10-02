Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Finnland
  3. Southern Pirkanmaa
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Southern Pirkanmaa, Finnland

Valkeakoski
11
1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Tyry, Finnland
Haus 5 zimmer
Tyry, Finnland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 117 m²
Stockwerk 1/2
Excellent location for a self-contained front house! This will be released immediately on sa…
$104,322
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
