Die Majd International Company mit etwa 20 Jahren Erfahrung im Iran und in anderen Ländern wurde registriert und begann als Holding in der Türkei zu arbeiten. Erwähnt, dass ein großes produktiv-dienstwirtschaftliches Unternehmen, das seine früheren Erfahrungen nutzt und den Bewohnern der Türkei helfen will, verschiedene Dienstleistungen erbringt.