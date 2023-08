Sariosiyo District, Usbekistan

Preis auf Anfrage

Kapitulation vor: 2024

Willkommen in der Wohnanlage « Frischhaus », entwickelt von « XOJIAKBAR-MEGA QURILISH » in der Region Kurkhandarya. Über den Wohnkomplex Unser Team aus erfahrenen Architekten und Ingenieuren arbeitet hart daran, hochwertige Apartments und moderne Häuser zu schaffen, um sicherzustellen, dass jedes Projekt den höchsten Qualitätsstandards entspricht. Unsere Apartments und Häuser in modernem Design und aus hochwertigen Materialien sind ein Beweis für unseren Wunsch nach Spitzenleistungen. Adresse: Bezirk Surkhandarya in Sarosio, neues Massiv in Usbekistan