Juma, Usbekistan

Preis auf Anfrage

LCD-Ulug ’ Hausresidenz Die neue Wohnanlage « Ulug ’ House Residence » bietet Premium-Wohnungen aus den besten Materialien moderner Technologien. Haus im 13. und 16. Stock mit einer luxuriösen Lobby und einem gemütlichen Innenhof mit Springbrunnen auf dem Territorium, bieten alle Bedingungen für einen sicheren und komfortablen Aufenthalt. Wenn Sie ein neues Zuhause für Ihre Familie oder eine profitable Investition in Immobilien suchen, verpassen Sie nicht diese erstaunliche Gelegenheit, eine Wohnung in « LCD Ulug ’ House Residence » zu kaufen! Infrastruktur Die Wohnanlage verfügt über einen schönen Innenhof mit einer herrlichen Landschaft, die sich hervorragend zum Wandern und Entspannen eignet. Der Spielplatz ist für verschiedene Spiele ausgestattet und sicher. Eine geräumige Tiefgarage ist vorhanden, auf der Sie von jeder Etage des Hauses aus den Aufzug nehmen können. Geschlossenes inneres Gebiet mit Sicherheit und Videoüberwachung rund um die Uhr sorgen für Ihre Sicherheit. Und die Verwaltungsgesellschaft, die aus Gärtnern, Reinigern und Klempnern besteht, wird Ihren Aufenthalt noch komfortabler machen. Das neue Gebäude hat die bequemste Lage. Das Stoppen des öffentlichen Verkehrs wird sehr nahe sein. Die Schule, der Kindergarten und die Klinik müssen nicht weit gehen. Es gibt Parks zu Fuß erreichbar, in denen Sie eine tolle Zeit mit Familie oder Freunden verbringen können. Wohnungspreise Die Wohnanlage bietet Apartments mit Balkon von 1 bis 4 Zimmern. Der Preis pro Quadratmeter beginnt bei 5 Millionen Soums und Sie können Raten zu günstigen Konditionen beantragen. Adresse: Stadt Samarkand, Haus Ilgor Straße 25.