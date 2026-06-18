Über den Entwickler

Stasis Estates wurde 1979 gegründet, zu einer Zeit, als es in Paphos nur wenige tatsächlich registrierte Immobilienentwicklungsunternehmen gab.

Wir haben uns zu einem Unternehmen entwickelt, das Wohn-, Gewerbe- und Freizeitprojekte entwickelt, baut und betreibt. Kundenzufriedenheit war von Anfang an nicht nur unser Ziel, sondern ist fester Bestandteil unserer Unternehmensethik. Dieses Konzept war seinerzeit wegweisend und wurde seither vielfach kopiert, aber selten erreicht.