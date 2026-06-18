  1. Realting.com
  2. Entwickler
  3. Stasis Estates

Stasis Estates

Zypern, Paphos
;
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
Company type
Company type
Bauherr
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
1979
Auf der Plattform
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Webseite
Webseite
stasisestates.com/
Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über den Entwickler

Stasis Estates wurde 1979 gegründet, zu einer Zeit, als es in Paphos nur wenige tatsächlich registrierte Immobilienentwicklungsunternehmen gab.

Wir haben uns zu einem Unternehmen entwickelt, das Wohn-, Gewerbe- und Freizeitprojekte entwickelt, baut und betreibt. Kundenzufriedenheit war von Anfang an nicht nur unser Ziel, sondern ist fester Bestandteil unserer Unternehmensethik. Dieses Konzept war seinerzeit wegweisend und wurde seither vielfach kopiert, aber selten erreicht.

Dienstleistungen

Unsere ersten Aktivitäten umfassten die Entwicklung von Wohn- und Gewerbeprojekten im Zentrum von Kato Paphos. Aufbauend auf unserem guten Ruf und im Austausch mit unseren geschätzten Kunden, gehörte unser Unternehmen zu den ersten, die in andere, heute immer beliebter werdende Gebiete expandierten. Dazu zählen unter anderem Peyia, Agios George, Sea Caves, Coral Bay, Tala, Agios Neophytos, Paphos-Stadt und die umliegenden Vororte. Nur wenige Jahre später, im Jahr 1990, entwarfen, bauten und betreiben wir das Avlida Hotel****.

Unsere Makler in Zypern
Angelos Stasis
Angelos Stasis
2 immobilienobjekte
Andere Entwickler
Aphrodite Hills
Zypern, Kouklia
Año de fundación de la compañía 2002
Neue Gebäude 2 Wohnimmobilien 6
Das Aphrodite Hills Resort liegt auf der atemberaubenden Insel Zypern, eingebettet im Herzen des Mittelmeers, ist dazu bestimmt, Sie mit seiner unglaublichen Schönheit zu mesmerisieren.Es ist elegant auf einem schönen historischen und mythologischen Hügel gelegen, mit Panoramablick auf die b…
Eine Anfrage stellen
Kömürcügil Construction
Zypern, Famagusta
Año de fundación de la compañía 2003
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 2
Kömürcügil Construction Ltd. ist seit 2003 in der Bauindustrie tätig. Der Eigentümer der Firma Mustafa Kömürcügil hatte über 30 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet, indem er in Gips und Malerei arbeitete. Als das Familienunternehmen wuchs, übernahm der Architekt / Direktor Ali Kömürcügil üb…
Eine Anfrage stellen
HKCY Properties
Zypern, Koinoteta Agiou Tychona
ÜBER HKCYInvestitionsimmobilien in Zypern, gebaut nach höchsten Standards und Spezifikationen.Wir bieten High-End-Investitionsimmobilien zum Verkauf in Zypern und konzentrieren uns darauf, unser tiefes Wissen und Verständnis von Architektur mit einem Engagement für die strengsten Konstruktio…
Eine Anfrage stellen
Admare Property
Zypern, Germasogeia
Año de fundación de la compañía 1997
Wohnimmobilien 10
Admare" GOC ist ein großes Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio von mehr als 50.000 m2 Wohnimmobilien der Elite- und Premiumklasse. Jahre Erfahrung, innovative Technologien, die Aufmerksamkeit auf Trends und die Pflege unserer Kunden sind die Komponenten des Erfolgs, die es uns ermögl…
Eine Anfrage stellen
PRO Silver
TLV Developers
Zypern, Limassol
Wohnimmobilien 4 Gewerbeimmobilien 4 Grundstücke 1
TLV Die Entwicklergruppe ist ein Unternehmen von Real Estate Cyprus, das qualitativ hochwertige, innovative und effiziente Immobilienentwicklungsdienstleistungen bietet.Wir bieten eine breite Palette von Dienstleistungen wie Projektmanagement, Baumanagement und wieder Hausinszenierung, Innen…
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen