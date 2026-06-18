Stasis Estates wurde 1979 gegründet, zu einer Zeit, als es in Paphos nur wenige tatsächlich registrierte Immobilienentwicklungsunternehmen gab.
Wir haben uns zu einem Unternehmen entwickelt, das Wohn-, Gewerbe- und Freizeitprojekte entwickelt, baut und betreibt. Kundenzufriedenheit war von Anfang an nicht nur unser Ziel, sondern ist fester Bestandteil unserer Unternehmensethik. Dieses Konzept war seinerzeit wegweisend und wurde seither vielfach kopiert, aber selten erreicht.
Unsere ersten Aktivitäten umfassten die Entwicklung von Wohn- und Gewerbeprojekten im Zentrum von Kato Paphos. Aufbauend auf unserem guten Ruf und im Austausch mit unseren geschätzten Kunden, gehörte unser Unternehmen zu den ersten, die in andere, heute immer beliebter werdende Gebiete expandierten. Dazu zählen unter anderem Peyia, Agios George, Sea Caves, Coral Bay, Tala, Agios Neophytos, Paphos-Stadt und die umliegenden Vororte. Nur wenige Jahre später, im Jahr 1990, entwarfen, bauten und betreiben wir das Avlida Hotel****.