NEXUS Engineering and Consulting S.A.S. ist ein kolumbianisches Unternehmen spezialisiert auf Struktur, Management, Design, Promotion, Verkauf und Bau von Immobilienprojekten, mit Präsenz und strategischem Fokus im Eje Cafetero.
Aus der Überzeugung, dass das Gebäude über Gebäudestrukturen hinausgeht: es schafft Wert, kümmert sich um jedes Detail und verwandelt jedes Projekt in eine solide und zuverlässige Investition. In Nexus integrieren wir Engineering, Architektur, Finanzplanung und kommerzielle Vision und bieten umfassende Lösungen, die den Kunden von der ersten Idee bis zur endgültigen Lieferung begleiten.
Unsere Arbeit zeichnet sich durch technische Härte, Transparenz, Exzellenz in der Umsetzung und einen menschlichen Ansatz aus, indem wir verstehen, dass jedes Projekt Träume, Erbe und Zukunft darstellt. Wir kümmern uns um Investoren, Entwickler und Familien, die nach Sicherheit, Qualität, Wertschätzung und gut ausgedachten Lebenserfahrungen suchen.
In Nexus Engineering and Consulting S.A.S. materialisieren wir Projekte mit Zweck, kombinieren Wissen, Innovation und Engagement für Gebäuderäume, die über die Zeit hinausgehen.
ANHANG Projektstruktur und Management
• Technische, finanzielle und rechtliche Entwicklung und Machbarkeit.
• Strategische Planungs- und Arbeitspläne.
• Budgets, Kostenkontrolle und Umsetzungsüberwachung.
• Integrierte Verwaltung von Immobilien- und Bauprojekten.
2. Architektur- und Technisches Design
• Konzeptionelles und Executive Architekturdesign.
• Strukturelle, hydraulische, sanitäre und elektrische Konstruktionen.
• Technische Studien und Fachberatung.
• Designpakete für Wohn-, Geschäfts- und Landprojekte.
3. Bau und Bau
• Bau von städtischen und ländlichen Wohnungen.
• Konstruktion im Turnkey-Modus oder zu vollen Kosten.
• Umbauten, Verstärkungen und Anpassungen.
• Implementierung mit hohen Qualitätsstandards und technischer Kontrolle.
4. Promotion und Marketing von Immobilien
• Verkauf eigener Immobilienprojekte und Dritter.
• Marketing- und Projektstartstrategien.
• Handelsbegleitung und Verkaufsabschluss.
• Personalisierte Aufmerksamkeit auf Käufer und Investoren.
5. Immobilien- und Investitionsberatung
• Marktanalyse und Erholungsstudien.
• Strukturierungsprojekte für Investitionen und Rentabilität (ROI).
• Beratung im Kauf, Verkauf und Entwicklung von Immobilien.
• Bewertung von Immobilienmöglichkeiten.
6. Umfassender Kundenservice
• Benutzerdefinierte Beratung während des gesamten Prozesses.
• Verwaltung von technischen Verfahren, Genehmigungen und Koordinierung.
• Nachverkaufs- und Projektüberwachung.