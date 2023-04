Das Unternehmen « Premiumazur » arbeitet seit mehr als 10 Jahren mit französischen Entwicklern zusammen. Wir sind spezialisiert auf den Verkauf von im Bau befindlichen Wohnungen und Neubauten zu Entwicklerpreisen. Darüber hinaus verfügt unser Unternehmen über zwei weitere Abteilungen: Die Abteilung für Villen zu verkaufen und zu vermieten ; Die Abteilung für Geschäftsveranstaltungen. Wir haben ein hochprofessionelles Personal, das Ihnen nicht nur hilft, eine Wohnung oder Villa gemäß den Kriterien Ihrer Suche auszuwählen, aber auch, um Sie als unseren Kunden während der Transaktion bis zur notariellen Unterzeichnung des Kaufvertrags der Immobilie zu unterstützen. Unsere Mitarbeiter bieten weitere Unterstützung bei der Eröffnung von Bankkonten in Frankreich, beim Anschluss der Strom- und Wasserversorgung und bei der Ausstattung und Dekoration Ihrer Wohnung oder Villa. Unsere Mitarbeiter bleiben immer mit Kunden in Kontakt und beantworten alle Fragen im Zusammenhang mit Unterkünften an der französischen Riviera. Die Organisation von Geschäftsveranstaltungen und -treffen, wissenschaftlichen Konferenzen und die Erholung von Unternehmen bleiben ein vorrangiger Bereich der Tätigkeit des Unternehmens. Unser einwandfreier Ruf und unsere langjährige Erfahrung garantieren unseren Kunden die Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen.