Taschkent, Usbekistan

von € 371,185

Kapitulation vor: 2023

Wohnkomplex Infinity Luxury Residence – Premium Residence. Es wird ein modernes Wohnviertel mit Luxusapartments und einer entwickelten kommerziellen Infrastruktur sein. Das Projekt wird von Golden House in Zusammenarbeit mit dem internationalen Architektur- und Designbüro Benoy und Chapman Taylor durchgeführt. Wie von Architekten konzipiert, die von den Berggipfeln Usbekistans inspiriert sind, sollte der Komplex Geschmeidigkeit, Frische und Unendlichkeit verkörpern. Die Lage des zukünftigen Komplexes ist so durchdacht, dass ab dem vierten Stock Berge über der Stadt hoch hinausragen können. Die Höhe der Gebäude ähnelt dem Relief der Berge, deren Gipfel entweder ansteigen oder abnehmen. Das Hauptziel des Projekts war die Schaffung hochwertiger Wohnräume mit allen sozial wichtigen Objekten im Inneren. Im Konzept eines Wohnkomplexes wird Unendlichkeit als Wertgrundlage genommen, ausgedrückt in der Idee des Lebens im Einklang mit der Natur. Die Fassaden der Gebäude sind mit Blättern verschiedener Formen bedeckt, die ein günstiges Mikroklima schaffen und vor Sonnenlicht schützen. An den Tropfen befinden sich angelegte Betriebsterrassen. Das Gebiet des Komplexes ist von Außenstehenden geschlossen und frei von Autos. Dank eines integrierten Zugangskontrollsystems mit integrierter Videoüberwachung rund um den Umfang fühlen sich die Bewohner des Wohnkomplexes absolut sicher. Autobesitzer können Privatfahrzeuge sowohl in der Tiefgarage als auch in der Tiefgarage abstellen.