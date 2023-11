Phuket Holiday Services Co., Ltd wurde 2014 in Phuket, Thailand, gegründet und ist die Niederlassung der Pisona Group, die sich dem Immobiliensektor widmet.

Als größter Entwickler in Phuket reichen unsere 18 Projektgrößen von 30 m² Studio bis zu 900 m² Luxusvillen.

Wir sind das erste Unternehmen, das seit 15 Jahren das Mietgarantieprogramm auf der Insel durchführt. Unsere Dienstleistungen umfassen strategische Beratung bei Investitionen, Verkauf und Leasing von Immobilien, Optimierung von Einrichtungen und Projekten, Bewertungen und Bewertungen, Anlageverwaltung und Beratung von Immobilien.

Die Pisona-Gruppe legte 1980 in Phuket Island Routen fest. Mit einem Bruttoumsatz von durchschnittlich 10 Milliarden thailändischen Baht pro Jahr und rund 3.000 Mitarbeitern in verschiedenen Sektoren ist die Pisona Group die größte Unternehmensgruppe im Süden Thailands.

Zu den Geschäftsbereichen von Pisona gehören Immobilienentwicklung, Hotelmanagementkette, Zeitbeteiligungsmanagement, Unterhaltung, Restaurant- und Strandclub, Strandmanagement, Yachtkreuzfahrten und Landtransport.

Wenn Sie nach einer intelligenten garantierten finanziellen Investition und / oder einer besten Immobilieninvestition suchen, ist Phuket Holiday Services Ihre One-Stop-Lösung und Top-Wahl.

Unsere Verkaufsbüros

Der Hauptsitz von Phuket Holiday Services befindet sich in Chalong Phuket. Bei jedem unserer Projekte haben wir ein komfortables Verkaufsbüro, um sicherzustellen, dass Ihr Besuch eine angenehme Tour sein wird.

Eins-zu-eins-Service

Wenn Sie unsere Projekte inspizieren, werden Sie von einem unserer professionellen Vertriebsmitarbeiter begrüßt. Er / sie wird sich während Ihres gesamten Besuchs um Sie kümmern und alle Ihre Fragen beantworten, und führen Sie durch das Projekt basierend auf Ihren Anforderungen.

Wir sprechen Ihre Sprache

Unser internationales Verkaufsteam spricht über 10 verschiedene Sprachen. Es ist immer jemand hier, der Ihnen bei Ihren spezifischen Bedürfnissen helfen kann.

Kostenloser Shuttleservice

Sobald Sie sich für einen Besuch bei uns entschieden haben, können Sie uns einfach anrufen oder eine Nachricht / E-Mail für den Termin senden. Auf Anfrage arrangieren wir die Überweisung in unser Büro.

Fünf-Sterne-Nachverkaufsdienste

Der Kauf einer Immobilie ist nicht nur wie der Kauf von Lebensmitteln vom Markt, sondern nach dem Kauf gibt es eine Menge zu tun. Unser gut eingestelltes After-Sales-Team bietet Ihnen 5-Sterne-Services nach dem Verkauf an und stellt sicher, dass Sie kostenlose Kopfschmerzen durch Zahlungsalarm, Gebühren, Rückgaberecht, Immobilienverwaltung usw. haben…