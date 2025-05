Über den Entwickler

ATEX DEVELOPERS ist ein Immobilienentwicklungsunternehmen und Beratungsunternehmen für Einwanderungsprogramme in Zypern mit einem vielfältigen Portfolio an Projekten, darunter Wohnimmobilien wie Villen, Stadthäuser, Wohnungen und Gewerbeimmobilien wie Einkaufszentren, Resorts, Hotels, Bürogebäude, Parks, Spielplätze usw. in unbegrenzter Menge, Größe und Wert.