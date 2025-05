Dienstleistungen

Qualität & Wert

Wir haben aus den hochwertigsten Materialien gebaut und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben eine hervorragende Auswahl an fertiggestellten, im Bau befindlichen und geplanten Immobilien. Neben Qualität und Wert bietet Adriastar Immobilieninvestoren auch Sicherheit. Adriastar verfügt über beträchtliche finanzielle Mittel, die Immobilieninvestoren die Gewissheit geben, dass ihre Investition in sicheren und zuverlässigen Händen ist. Aus all diesen Gründen ist Adriastar die erste Wahl für Immobilienkäufer in Großbritannien, Europa, den USA und darüber hinaus.

Unsere Projekte:

Boreti Residences, Budva

A Star Marina, Meljine, HN

A Star Bay, Prčanj, Kotor

A Star Serenity, Kumbor, HN