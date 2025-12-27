  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Prag, Tschechien

Hauptstadt Prag
1
Wohngebäude Veleslavínská 47 Residence
Wohngebäude Veleslavínská 47 Residence
Hauptstadt Prag, Tschechien
von
$5,71M
Etagenzahl 4
Fläche 47 m²
1 Immobilienobjekt 1
Entdecken Sie unser exklusives Angebot 16 sorgfältig gestaltete Apartments, von gemütlichen Studios bis zu geräumigen Apartments mit zwei Schlafzimmern, die jeweils Wohnräume zwischen 31 m2 und 55 m2 bieten. 3 verschiedene Nichtwohnräume, ideal für Ihre Geschäftspläne, von 7 bis 43 …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.7
339,977
Immobilienagentur
KV PROPERTY s.r.o.
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
