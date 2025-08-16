Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Tschechien
  3. Bezirk Böhmisch Leipa
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Bezirk Böhmisch Leipa, Tschechien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Brims, Tschechien
Wohnung 3 zimmer
Brims, Tschechien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1
🏡 Geräumige Wohnung 3+kk (70 m2) im Zentrum der Ortschaft YachimovPreis: CZK 3,950.000Lage: …
$186,338
