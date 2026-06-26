Haus mit Garten kaufen in Costa Rica

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Cabo Velas
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Tarcoles
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1 immobilienobjekt total found
Villa 10 zimmer in Puriscal, Costa Rica
Villa 10 zimmer
Puriscal, Costa Rica
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 516 m²
Etagenzahl 1
= Verkauf direkt vom Eigentümer = Traumoase, Haus mit Gästehaus, Pool & beheizter Whirlpool…
$980,000
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