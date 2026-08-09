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Villen in Costa Rica

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3 immobilienobjekte total found
Villa 10 zimmer in Puriscal, Costa Rica
Villa 10 zimmer
Puriscal, Costa Rica
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 516 m²
Etagenzahl 1
= Verkauf direkt vom Eigentümer = Traumoase, Haus mit Gästehaus, Pool & beheizter Whirlpool…
$980,000
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Villa in Veintisiete de Abril, Costa Rica
Villa
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Steigen Sie in eine voll möblierte, einziehfertige Villa nur zwei Blocks von den weißen Sand…
$345,000
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Villa in Veintisiete de Abril, Costa Rica
Villa
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Willkommen in Iguana Villas #7 – eine wunderschön gepflegte, voll möblierte Villa, die nur z…
$280,000
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TekceTekce
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Immobilienangaben in Costa Rica

mit Garage
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