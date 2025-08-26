Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Nesebar
  4. Langfristige Vermietung
  5. Penthouse

Langfristige Miete von Penthouses in Nesebar, Bulgarien

Penthouse Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
2-Schlafzimmer-Penthouse in Ravda, Bulgarien
2-Schlafzimmer-Penthouse
Ravda, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Objektbeschreibung: Penthouse-Wohnung zur Langzeitmiete im Oasis-Komplex, Ravda Wir freuen …
$877
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Gehen