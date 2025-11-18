Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Häuser in Oblast Dobritsch, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Bejanovo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Bejanovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 2
$567
pro Monat
Privatverkäufer
Sprachen
English, Deutsch, Polski
