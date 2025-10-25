Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bosnien und Herzegowina
  3. Gewerbeimmobilien
  4. Produktion

Betriebsgebäude in Bosnien und Herzegowina

Republika Srpska
3
Produktion Löschen
Alles löschen
4 immobilienobjekte total found
BUSINESS, WASTE MANAGEMENT COMPANY in Prijedor centar Prijedor centar, Bosnien und Herzegowina
BUSINESS, WASTE MANAGEMENT COMPANY
Prijedor centar Prijedor centar, Bosnien und Herzegowina
Fläche 21 000 m²
Fertiges GeschäftEine umweltverträgliche Abfallwirtschaftsgesellschaft (Kunststoff-, Papier-…
$3,86M
Eine Anfrage stellen
ENERGY DEVELOPMENT PROJECT in Sanicani, Bosnien und Herzegowina
ENERGY DEVELOPMENT PROJECT
Sanicani, Bosnien und Herzegowina
Im Rahmen des globalen Energiemangels, insbesondere erneuerbarer und sauberer Energiequellen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
DEVELOPMENT PROJECT in Ortsgemeinschaft Avenija Kralja Tomislava, Bosnien und Herzegowina
DEVELOPMENT PROJECT
Ortsgemeinschaft Avenija Kralja Tomislava, Bosnien und Herzegowina
Fläche 50 000 m²
Entwicklungsprojekt.Land mit einem solaren (photovoltaischen) Kraftwerksprojekt mit einer Ka…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
DEVELOPMENT PROJECT in Skljucani, Bosnien und Herzegowina
DEVELOPMENT PROJECT
Skljucani, Bosnien und Herzegowina
Fläche 3 500 m²
Wir präsentieren ein Entwicklungsprojekt.Investitionen/Co-Investitionen zur Vervollständigun…
$14,31M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Bosnien und Herzegowina

gewerbeimmobilien
Realting.com
Gehen