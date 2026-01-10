Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Schdanowitschy
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Schdanowitschy, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Schdanowitschy, Belarus
Haus 5 zimmer
Schdanowitschy, Belarus
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Zur Miete eines Hauses unter MinskUm eine geräumige Wohnung mit einer Gesamtfläche von 230m2…
$1,000
pro Monat
