  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Wizebskaja Woblasz
  4. Langfristige Vermietung
  5. Büro

Langfristige Miete von Büros in Wizebskaja Woblasz, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Büro 711 m² in Polazk, Belarus
Büro 711 m²
Polazk, Belarus
Fläche 711 m²
Stockwerk 1/2
Ein administratives zweistöckiges Gebäude wird in Polotsk, auf der Straße Nizhne-Pokrovskaya…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
