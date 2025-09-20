Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von wohnungen in Wizebskaja Woblasz, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Wizebsk, Belarus
Wohnung 1 zimmer
Wizebsk, Belarus
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 2/10
Zur Miete für eine langfristige 1-Zimmer-Wohnung mit guten Reparaturen, Möbel und Geräte. In…
$250
pro Monat
