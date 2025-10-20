  1. Realting.com
  Belarus
  Hrodna
  Wohnkomplex ASB Test

Wohnkomplex ASB Test

Hrodna, Belarus
Preis auf Anfrage
;
Wohnkomplex ASB Test
1
ID: 32678
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.10.25

Standort

  • Grundstück
    Belarus
  • Region / Bundesland
    Hrodsenskaja Woblasz
  • Stadt
    Hrodna

Objekteigenschaften

Objektdaten

  Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  Etagenzahl
    Etagenzahl
    7
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 70.0
Preis pro m², USD 1,006
Wohnungspreis, USD 70,397
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 150.0
Preis pro m², USD 9
Wohnungspreis, USD 1,341

Standort auf der Karte

Hrodna, Belarus
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
