Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Haranski sielski Saviet
  4. Kurzfristige Vermietung
  5. Wohnung

Miete wohnungen pro Tag in Haranski sielski Saviet, Belarus

;
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Haranski sielski Saviet, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Haranski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 7/10
Helle und gemütliche Wohnung zu vermieten mit einer günstigen Lage in der Stadt! Ideal für G…
$46
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Arendom - Daily rental accommodation
Sprachen
Русский
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen